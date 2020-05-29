TFF, sezonun kalan maçları için talimat yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunun kalan bölümü için talimat yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında salgın nedeniyle durdurulan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin 'Covid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat' kabul edilmiştir." denildi.

Talimata göre, Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının seyircisiz oynanacağı ifade edildi.

Karşılaşmalarda 5 oyuncu değişikliğinin yapılabileceği, eleme usulü müsabakalarda uzatma devrelerinin oynanması halinde ise 1 futbolu değişikliğine daha izin verileceği aktarıldı.

A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısının 14'ün altına inmesi halinde, karşılaşmanın oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

Yedek kulübelerinde bulunan kişilerin aralarında 2'şer koltuk boş bırakılacağı aktarılırken, tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılacağı, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanların stada alınmayacağı kaydedildi.

Maskesi bulunmayan kişilerin stada giremeyeceği ve oyundan çıkan futbolcuların da maske takmasının zorunlu olduğu belirtildi.