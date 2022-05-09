Trabzonspor - Altay müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Son Dakika
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Trabzonspor - Altay müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

09.05.2022 22:53
Trabzonspor - Altay müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor-Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programını açıklarken, Trabzonspor- Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaların programını açıkladı. Buna göre 15 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Altay maçının da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı duyuruldu. Öte yandan bordo-mavililer, Altay maçı öncesi 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda kupa töreni düzenleyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta programı şu şekilde:

14 Mayıs Cumartesi

19.00 Kayserispor - Yeni Malatyaspor

15 Mayıs Pazar

16.00 Göztepe - Beşiktaş

16.00 Trabzonspor - Altay

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

19.00 Kasımpaşa - Antalyaspor

19.00 GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

16 Mayıs Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor

20.00 Galatasaray - Adana Demirspor

(İHA)

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Kaynak: İHA

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