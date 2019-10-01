Son Dakika Haberleri: TFF, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti
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TFF, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Suat Arslanboğa'nın Profesyonel Hakemlik Sözleşmesi'nin feshedildiğini açıkladı.

TFF, Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem Suat Arslanboğa'nın Profesyonel Hakemlik Sözleşmesi'nin feshedildiğini açıkladı.


TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası sebebiyle Alanyaspor mücadelesinin tekrarlanmasına yönelik yaptığı itirazı reddettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasının VAR hakemi olan Suat Arslanboğa'nın da Profesyonel Hakemlik Sözleşmesi'nin feshedildiği de belirtildi.


TFF, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi" ifadelerine yer verildi.


Suat Arslanboğa, Süper Lig'de son olarak 5. haftada oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde düdük çalmıştı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Suat Arslanboğa, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
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