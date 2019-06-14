TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu
6 saat önce
TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:54 Kaynak: AA
TFF Süper Kupa
2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu. Türkiye Futbol
Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman
Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
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finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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