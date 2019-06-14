Son Dakika Haberleri: TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu
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TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu

6 saat önce

TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu.

TFF Süper Kupa 2019'un tarihi ve yeri belli oldu, System.String[]
TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Ankara, Süper Kupa, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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