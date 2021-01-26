TFF Süper Kupa maçına doğru (5) - Son Dakika

TFF Süper Kupa maçına doğru (5)
26.01.2021 20:07
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları TFF Süper Kupa maçına doğruİSTANBUL - Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları TFF Süper Kupa maçına doğru
İSTANBUL - Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.
Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.
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