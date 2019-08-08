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TFF Süper Kupa maçının ardından

1 saat önce

TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a 1-0 yenilen Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Futbolun adaleti olsaydı biz galip gelirdik.

TFF Süper Kupa maçının ardından, System.String[]
TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a 1-0 yenilen Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Futbolun adaleti olsaydı biz galip gelirdik." dedi.
Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupayı kazanan Galatasaray'ı tebrik ederek, "Akhisarspor-Galatasaray maçları kupa klasiği oldu. Bugün de onlardan birini yaşadık. Bugün tek amacımız iyi futbol oynamaktı. Oynadığımız oyundan zevk almak, herkese keyif veren bir gece yaşatmak istiyorduk. Nihayetinde de kupayı kaldırmak istiyorduk. Futbolun adaleti olsaydı biz galip gelirdik. Futbolda böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.
Galatasaray'ın tecrübesiyle maçı kazanarak kupayı aldığını dile getiren Altıparmak, şunları kaydetti:
"Oynadığımız futbol, girdiğimiz pozisyonlar bizim için çok önemliydi. Tek amacımız Süper Lig'e geri dönmek. Sezonun ilk resmi maçıydı. Çok iyi sınav verdik. Tek kötü şey kupanın Galatasaray'a gitmesiydi. Bir takım Galatasaray'a karşı nasıl oynar, bunu gösterdik. Çok güzel bir gece geçirdik. Keyifli bir geceydi. İnşallah sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız."
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:56 Kaynak: AA
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