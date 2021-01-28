Nihat Özdemir: "Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz" - Son Dakika

Nihat Özdemir: "Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz"

28.01.2021 00:37

- Nihat Özdemir: "Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz" TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor camiasını tebrik edip, müsabakanın oynandığı...

- Nihat Özdemir: " Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir:

"Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor camiasını tebrik edip, müsabakanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Türkiye'nin yüz akı bir stadyum olduğunu ve bunu tüm dünyaya en iyi şekilde göstereceklerini söyledi.

Trabzonspor, TFF Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Maçın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor camiasını tebrik ederek, "Kar yağışı altında bize iyi bir futbol seyrettirdiler. İki takımı da teknik direktörlerini ve oyuncularını da kutluyorum. Şampiyon olan kupayı kazanan Trabzonspor Başkanı'nı, yönetim kurulu üyelerini, teknik direktörünü, bütün futbolcularını da canı yürekten kutluyorum. Süper Kupa'yı iyi bir futbol oynayarak kazandılar. Müzelerine böyle bir kupayı götürdüler" şeklinde konuştu.

"Ağır şartlara rağmen stadyumumuzu çok beğendim"

Başkan Özdemir, Atatürk Olimpiyat Stadı zeminin karlı havaya rağmen futbola elverişli olduğunu aktararak, "Bu 2019-2020'nin son kupasıydı. Onu bugüne kadar ertelemiştik. Hedefimiz bunu Katar'da Doha'da oynamaktı fakat bu salgın şartlarından dolayı bu sene bunu bir yıl ertelemeyi istediler. Burada hava şartlarının böyle olacağını bilemiyorduk. Çok önceden tespit etmiştik bu tarihi. Bu hava şartlarına rağmen stadyumumuzu da çok beğendim. Aydınlatma olsun, sahanın zemini olsun bu ağır şartlara rağmen futbol oynamaya çok elverişli bir zemindi. Ayrıca yapmış olduğumu rüzgar panellerimiz sayesinde de rüzgarlı havada gayet iyi bir ortam sağlayarak maçı oynadılar. Bütün oyuncular kutluyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Şampiyonlar Ligi finalinde Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünya kamuoyuna göstereceğiz"

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile bu stadyumu dünyaya güzel bir şekilde göstereceklerini ifade ederek, "Biz stadımızdan emindik. Bir kez daha Türkiye Kupası finalinde denemiştik. Sınıfı geçmişti. Bugün bu hava şartlarında rüzgar panellerinden sonra stadımızın Şampiyonlar Ligi finalinde de Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünya kamuoyuna göstermiş olacağız" diye konuştu.

Nihat Özdemir: Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz
Nihat Özdemir: Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz
Nihat Özdemir: Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz
Nihat Özdemir: Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Özdemir: 'Türkiye'nin yüz akı olan bir stadyumu dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz' - Son Dakika Spor


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