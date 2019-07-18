Son Dakika Haberleri: TFF Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı yapıldı
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TFF Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı yapıldı

33 dakika önce

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı yapıldı.

TFF Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı yapıldı, System.String[]
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantıya kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katıldı.
Toplantıda bilet fiyatları kale arkaları için 50, diğer tribünler için 100 lira olarak belirlendi. Biletler, Ankara İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Türk Telekom Stadı, Spor Toto Akhisar Stadı ve Ankara Eryaman Stadı'nın gişeleriyle "www.passo.com.tr" internet sitesi üzerinden temin edilecek.
TFF Süper Kupa maçında Galatasaraylı taraftarlar Eryaman Stadı'nda maraton ve güney kale arkası tribünlerinde, Akhisarsporlu taraftarlar ise kapalı ve kuzey kale arkası tribünlerinde oturacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa, Eryaman, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:08 Kaynak: AA
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