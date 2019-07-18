Son Dakika Haberleri: TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı
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TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı

1 saat önce

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı.

TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı yapıldı, System.String[]
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve TFF yetkilileri katıldı.

Toplantıda TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale arkaları tribünleri (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton ve Kapalı tribünleri için 100 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Ankara İl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Ankara Eryaman Stadyumu gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak. Maç günü gişelerden bilet satışı olmayacak.

TFF Süper Kupa müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:

Galatasaray: Maraton ve Güney Kale Arkası Tribünleri

Akhisarspor: Kapalı ve Kuzey Kale Arkası Tribünleri

TFF Süper Kupa 2019'u stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Ankara Valiliği tarafından yapılacak. - İSTANBUL
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:52 Kaynak: İHA
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