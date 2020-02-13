TFF, Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı - Son Dakika Spor

TFF, Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığını açıkladı.

TFF, Süper Lig'deki 3 maçta kural hatası olmadığını açıkladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig'deki Göztepe- Beşiktaş, Gençlerbirliği- Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantısında, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönünde karar aldığı belirtildi.

Yönetim kurulunun, 19. haftadaki Gençlerbirliği-Gaziantep FK ile 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmalarında da kural hatası olmadığı yönünde karar verdiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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