TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi - Son Dakika Spor

TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin son halini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.

Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.

Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.

Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:

Kulüp Adı

Takım Harcama Limiti (lira)

1. GALATASARAY

451.659.184

2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

179.821.014

3. BEŞİKTAŞ

275.335.170

4. TRABZONSPOR

126.552.658

5. BTCTURK YENİ MALATYASPOR

97.575.509

6. FENERBAHÇE

224.731.066

7. ANTALYASPOR

59.355.091

8. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355

9. AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618

10. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764

11. ÇAYKUR RİZESPOR

121.001.299

12. DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445

13. MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107

14. KASIMPAŞA

90.647.027

15. GÖZTEPE

88.726.737

16. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

96.545.656

17. GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951

18. YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551

Not: Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı
Beşiktaş'tan harcama limiti açıklaması: TFF'nin aldığı karar yanlış Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
19:01 Galatasaray'dan Florya arazisi için açıklama! - Son Dakika Spor
18:46 Galatasaray'ın Saracchi transferi açıklandı! - Son Dakika Spor
18:45 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Her zamankinden daha fazla destek istiyorum" - Son Dakika Spor
18:40 Galatasaray Kulübü, gayrimenkulleri ve hesaplarındaki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı - Son Dakika Spor
18:28 Gençlerbirliği, Hollandalı sağ bek Van Beijnen'i transfer etti - Son Dakika Spor
18:25 Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı - Son Dakika Spor
16:17 Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:04:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]