TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu - Son Dakika

TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitti.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya geri döndü
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "toplum bağışıklığı" tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

TFF 1. Lig'de yabancı oyuncu kuralı

TFF 1. Lig için gelecek 3 sezonki yabancı futbolcu sayısı ve oyuncu uygunluğu belirlendi.

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular için, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olması şartı aranacak.

2021-2022 sezonunda ise kulüpler, en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuya lisans çıkarabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. Sözleşme imzalanan futbolculardan sadece 5'i 18 kişilik maç kadrosuna alınabilecek ve bunlardan sadece 4'ü müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2001 ve daha sonra doğmuş olması gerekecek.

TFF 1. Lig ile ilgili 2022-2023 sezonu yabancı oyuncu kuralında, 2021-2022 sezonu sayıları geçerli olacak. Takımlar, yabancı oyuncu kotasını doldurması durumunda bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular için, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş olması şartı getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:49 Hasan Ali Kaldırım, soyunma odasında unuttuğu kaptanlık pazubendini teknik heyet getirse de takmadı 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 00:27 Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya geri döndü
19:47
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
19:46
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
18:30
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
18:23
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 19:56:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]