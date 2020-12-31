TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı. - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı.

31.12.2020 16:45
TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı., System.String[]

TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı. - Son Dakika Spor


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