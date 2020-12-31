TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı.
31.12.2020 16:45
TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı.
TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı. - İSTANBUL
Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF Tahkim Kurulu, 5 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı. - Son Dakika Spor
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