Tahkim Kurulu, Aboubakar'ın cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Aboubakar'ın cezasını onadı

15.05.2021 19:55
Tahkim Kurulu, Aboubakar'ın cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a verdiği 1 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'a verdiği 1 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Vincent Aboubakar'ın müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Tahkim Kurulu, Aboubakar'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Aboubakar'ın cezasını onadı - Son Dakika Spor


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