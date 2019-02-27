Tff Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün Cezasını Onadı
57 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Tahkim Kurulu
, Evkur
Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük
'ün 2 maçlık cezasını onadı.
TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş
maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Adem Büyük'e verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.
Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:34 Kaynak: AA
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