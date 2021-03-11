TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'nun hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Trabzonspor'a saha olayları gerekçesiyle verilen 24 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 10 gün hak mahrumiyetinin kaldırıldığı, 30 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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