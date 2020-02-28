TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 15 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 15 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı belirtildi.

Açıklamada Beşiktaş Kulübüne, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı verilen 100 bin lira para cezasının da oy birliği ile onandığı bildirildi.

Öte yandan müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verilen Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak'ın cezasına ilişkin itirazın da reddedildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Tahkim Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?"
TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:37:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]