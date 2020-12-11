Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü - Son Dakika

Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü

11.12.2020 16:09
Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a verilen 2 maç men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan Çağdaş Altan'ın cezasının 1 maça indirildiği belirtildi.

Altan'ın ayrıca 13 bin liralık para cezasının 6 bin 500 liraya düşürüldüğü aktarıldı.

Cezasını Göztepe ile oynadıkları karşılaşmada çeken Altan, 13 Aralık Pazar günü Beşiktaş'a karşı oynayacakları maçta takımının başında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Tahkim Kurulu, Çağdaş Atan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça düşürüldü - Son Dakika Spor


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