TFF Tahkim Kurulu, Atakaş Hataysporlu Youssouf Kone'nin 2 maç men cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Atakaş Hataysporlu futbolcu Youssouf Kone'ye verilen 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Youssouf Kone'ye, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle verilen 2 resmi müsabakadan men cezasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü'ne çeşitli nedenlerle verilen 72 bin liralık para cezasının da onandığını duyurdu.