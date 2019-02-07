Tff Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 Maç Men Cezasını Onadı.
56 dakika önce
IHAAW164100-SPO/07-02-2019- TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.
IHAAW164100-SPO/07-02-2019
- TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı. 07.02.2019 16: 41: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:47 Kaynak: İHA
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