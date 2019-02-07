Son Dakika Haberleri: Tff Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 Maç Men Cezasını Onadı.

Tff Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 Maç Men Cezasını Onadı.

56 dakika önce

IHAAW164100-SPO/07-02-2019- TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı.

Tff Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 Maç Men Cezasını Onadı., System.String[]
IHAAW164100-SPO/07-02-2019

- TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 maç men cezasını onadı. 07.02.2019 16: 41: 00 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:47 Kaynak: İHA

Ricardo Quaresma, Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı

Gaziantepspor 3. Lige Düşürüldü İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:43:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Portekizli Futbolcusu Ricardo Quaresma'nın 2 Maç Men Cezasını Onadı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]