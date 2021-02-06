TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı

06.02.2021 15:19
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e verdiği 2 maç men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'e verdiği 2 maç men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Dorukhan'a, rakibine yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından verilen 2 maç men cezasının kurul tarafından onandığı belirtildi.

Kurulun, Fraport TAV Antalyaspor futbolcusu Veysel Sarı'nın ligin 23. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartın cezai uygulamasının kaldırılmasına ilişkin talebi reddettiği kaydedildi.

Ayrıca, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un futbolcuları Mamadou Diarra ve Michal Nalepa'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle verilen 3'er maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası ile kulübe çeşitli sebeplerden verilen 49 bin lira para cezasının onandığı aktarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika Spor


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