TFF Tahkim Kurulu, Elmar Bjarnason'un cezasını onadı - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Elmar Bjarnason'un cezasını onadı

20.11.2020 19:01
TFF Tahkim Kurulu, Elmar Bjarnason'un cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Akihisarspor'un İzlandalı futbolcusu Elmar Bjarnason'a verilen 3 maç ve 13 bin TL para cezasına yapılan itirazı reddetti ve kararı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Akihisarspor'un İzlandalı futbolcusu Elmar Bjarnason'a verilen 3 maç ve 13 bin TL para cezasına yapılan itirazı reddetti ve kararı onadı.

TFF Tahkim Kurulu 20 Kasım 2020 günlü (58) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı karar şöyle:

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/299 - K.2020-2021/382 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason'un ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Theodor Elmar Bjarnason'un toplam 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Elmar Bjarnason'un cezasını onadı - Son Dakika Spor


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