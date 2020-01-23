TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar... - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar...

6 saat önce

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar..., System.String[]

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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