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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar...
6 saat önce
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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