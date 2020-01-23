TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıkalamada, Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili aldığı karara sarı-lacivertli kulübün itirazını görüştüğü bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünün sözlü beyanını alan Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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