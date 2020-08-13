TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti, System.String[]

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine yaptığı itirazı TFF Tahkim Kurulu reddetti. Bugün yapılan toplantı sonrası Tahkim Kurulu, "Video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine oybirliği ile karar verildi" açıklamasında bulundu.

TFF Tahkim Kurulu'nun bugün aldığı kararların tamamı şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in, TFF Etik Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve E.2020/5 - K.2020/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve yine 12/a ve 12/d maddeleri kapsamında Etik davranış ilkesi ihlali olduğu dikkate alınarak uyarı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, TFF Etik Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve E.2020/3 - K.2020/1 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun Etik Kurulu Talimatı'nın 10. maddesi ve yine 12/a ve 12/d maddeleri kapsamında Etik davranış ilkesi ihlali olduğu dikkate alınarak kınama cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü, Başkanı Berna Gözbaşı, idarecileri Mustafa Toksöz ve Onur Gözbaşı ile ilgili PFDK'nın 30.07.2020 tarihli E.2019-2020/883 K.2019-2020/1074 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün Başkanı Berna Gözbaşı'nın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü, Başkanı Berna Gözbaşı'nın toplam 60 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Mustafa Toksöz'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Hes Kablo Kayseri Spor Kulübü'nün idarecisi Onur Gözbaşı'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 27.07.2020 tarih E.2020/17 K.2020/02 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bursa Spor Kulübü Derneği'nin itirazının kabulü ile Kulüp Lisans Kurulu'nun personel ve idari kriterlere ilişkin eksiklikler ile sportif kriterlere ilişkin eksikliklerin verilen ek sürede giderilmemesi dolayısı ile Bursa Spor Kulübü Derneği'nin toplam 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılması yönündeki 27.07.2020 tarihli kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 20:34

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti - Son Dakika Spor
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