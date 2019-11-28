Son Dakika Haberleri: TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mauricio Isla, Tahkim Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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