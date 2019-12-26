TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği 3 maç men ve 13 bin lira para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor ile yapılan maç sonrası çıkan olaylara karışan sarı-kırmızılı futbolcunun itirazını görüştü. Suç, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmeden kurul, cezanın onanmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu ayrıca, PFDK tarafından Medipol Başakşehirli futbolcu Barkın Yiğit'e hakeme sözle hakaret gerekçesiyle verilen 3 resmi müsabakadan men ile Demir Grup Sivasspor'a çeşitli gerekçelerle verilen 74 bin lira cezalarını da onama kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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