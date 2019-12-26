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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı.
6 saat önce
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
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