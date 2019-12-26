TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı

6 saat önce

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı, System.String[]

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı oyuncu Jimmy Durmaz'a verilen 3 maçlık cezayı onadı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
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