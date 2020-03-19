TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 19 Mart 2020 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek alınan kararları açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 19 Mart 2020 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek alınan kararları açıkladı.


TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre alınan kararlar şöyle:


E.2020/107- K.2020/ 108


Büyükçekmece Tepecikspor futbolcusu Emirhan Emir ile ilgili PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/755 K.2019-2020/875 sayılı kararına itirazı incelendiYapılan müzakere neticesinde;


Büyükçekmece Tepecikspor futbolcusu Emirhan Emir'in rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FTD'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile,


E.2020/108- K.2020/ 109


Fatih Karagümrük futbolcusu Brahim Darri ile ilgili PFDK'nın 17.03.2020 tarihli E.2019-2020/763 K.2019-2020/906 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Fatih Karagümrük futbolcusu Brahim Darri'nin ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hakaretleri nedeniyle FTD'nin 36/1-a, 36/2 ve 35/4 maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile,


E.2020/109- K.2020/110


Demir Grup Sivaspor PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Demir Grup Sivasspor stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FTD'nin 49/1. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile,


E.2020/110- K.2020/111


Kocaelispor'un PFDK'nın 05.03.2020 tarih ve E.2018-2019/723 K.2018-2019/ 858 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun süre yönünden reddine oy birliği ile,


E.2020/111- K.2020/112


Galatasaray futbolcusu Atalay Babacan ile ilgili AFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/1387 K.2019-2020/1765 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Galatasaray futbolcusu Atalay Babacan'ın hakeme sözle hakaret etmesi nedeniyle FTD'nin 41/1-a maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men cezasının; 2 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile,


E.2020/112- K.2020/113


Futbol Disiplin Talimatı'nın 88/3. maddesi uyarınca, AFDK'nın 16.03.2020 tarih ve E.2019-2020/1370 -K.2019-2020/1784 sayılı kararı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Antrenör Hamit Alataş'ın, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildiğinden FDT'nin 60. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından cezanın onanmasına, oy birliği ile,


E.2020/113- K.2020/114


MKE Ankaragücü'nün PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/733 K.2019-2020/881 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


MKE Ankaragücü'nün 1. Güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:30 Kaynak: İHA

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