TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı

21.04.2021 15:17
TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezasının da onandığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in cezasını onadı - Son Dakika Spor


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