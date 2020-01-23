TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı açıklandı - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu'nun Fenerbahçe kararı açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:07 Kaynak: DHA
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