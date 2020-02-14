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TFF Tahkim Kurulu, Sörloth'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:36 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Sörloth'un cezasına bordo-mavili kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi.
Açıklamada, tahrik derecesi ve futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası şeklinde düzeltildiği ifade edildi.
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