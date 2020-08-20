TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin TL para...
TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin TL para cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:20
Kaynak: İHA
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