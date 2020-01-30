TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin cezasıyla ilgili yapılan itirazı reddetti - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin cezasıyla ilgili yapılan itirazı reddetti - Son Dakika Spor

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin cezasıyla ilgili yapılan itirazı reddetti

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un, oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'nin cezasıyla ilgili yapılan itirazı reddetti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un, oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezasıyla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un, futbolcusu Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının kurul tarafından esastan reddine oybirliği ile karar verdiğini bildirdi.

Kurulun, Fenerbahçe'nin, TFF Yönetim Kurulunun 16.01.2020 tarih ve 20 sayılı toplantısında alınan Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatının 20. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılması kararının iptali ile Kulüp Lisans Kuruluna yapılacak başvuruların transfer ve tescil tarihinin bitimi ile aynı olacak şekilde düzenlenmesi talebine ilişkin başvurusunu da incelediği vurgulanarak, gerçekleştirilen müzakere neticesinde; TFF tarafından yapılan talimat değişikliğinde usule, esasa aykırı bir yön bulunmadığının anlaşıldığı ve sarı-lacivertli kulübün itirazının esastan reddine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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