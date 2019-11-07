Son Dakika Haberleri: TFF tahkim kurulu, Van Spor FK Başkanı Yetürk'ün cezasını kaldırdı
Son Dakika Spor TFF tahkim kurulu, Van Spor FK Başkanı Yetürk'ün cezasını kaldırdı

TFF tahkim kurulu, Van Spor FK Başkanı Yetürk'ün cezasını kaldırdı

7 saat önce

TFF Tahkim Kurulu bugünkü toplantısında Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'e verilen cezalarının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

TFF tahkim kurulu, Van Spor FK Başkanı Yetürk'ün cezasını kaldırdı, System.String[]

TFF Tahkim Kurulu bugünkü toplantısında Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'e verilen cezalarının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.


TFF Tahkim Kurulu 7 Kasım 2019 günlü (54) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları alındı. TFF Tahkim Kurulu'un 17 Ekim 2019 tarihli ara kararı uyarınca incelemeye alınan Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarihli E.2019-2020/160 K.2019-2020/190 sayılı kararına itirazına ilişkin dosyada yapılan müzakere neticesinde; Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk'ün müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve 34 bin TL para cezasının; beyanları alınan tanıklar ve celp edilen soruşturma dosyasında; eylemi gerçekleştiren kişinin Servet Yenitürk, olduğuna dair her türlü şüpheden uzak tam ve kesin bir kanaate ulaşılamadığından; kararın kaldırılmasına oybirliği ile karar verildi. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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