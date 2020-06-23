TFF Tahkim Kurulundan Adem Büyük'ün cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maçtan men edilen Adem Büyük'ün cezasının, futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak 2 maça indirildiği belirtildi.

Ayrıca Adem Büyük'e verilen 13 bin lira para cezasının da 8 bin 667 lira olarak düzeltildiği kaydedildi.