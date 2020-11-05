TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim

05.11.2020 19:31
TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık men cezasını 1 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş'ın itirazını incelediği ve olayın oluş şekli ile Tahkim Kurulunun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alarak oyuncunun 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kurulun TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor'un 3 puan silme cezasını da oy birliğiyle kaldırdığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Josef de Souza, Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulundan Josef de Souza'nın cezasına indirim - Son Dakika Spor


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