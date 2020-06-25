TFF Tahkim Kurulunun Yücel İldiz ve Süleyman Hurma kararı - Son Dakika

TFF Tahkim Kurulunun Yücel İldiz ve Süleyman Hurma kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor'un eski teknik direktörü Yücel İldiz hakkında Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma için de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor'un eski teknik direktörü Yücel İldiz hakkında Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma için de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirdi.

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile Yücel İldiz arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun 8 Ocak tarihli kararına yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, "Davacının itirazının kısmen kabulü ile fesih tazminatına yapılan yüzde 15 oranındaki hakkaniyet indiriminin kaldırılarak fesih tazminatının miktarının 1 milyon 546 bin 666 lira 67 kuruş olarak düzeltilmesine; davacının fesih tazminatına uygulanacak faiz başlangıç tarihi bakımından yapmış olduğu itirazının reddine, Denizlispor'un da itirazının reddine, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 255 gün hak mahrumiyeti ve 115 bin lira para cezasının, 225 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Hurma, Denizlispor, Yücel İldiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulunun Yücel İldiz ve Süleyman Hurma kararı - Son Dakika Spor
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