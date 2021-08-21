TFF Temsilciler Kurulu Klasman Temsilci Semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2021-2022 sezonu, sezon başı Klasman Temsilci Semineri yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleşen ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açılış töreninde çevrim içi olarak konuştuğu seminere Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, başkan vekili Kerim Altıay ve kurul raportörü Ertuğrul Arslan TFF Beylerbeyi Tesisleri'nden, kurul üyeleri Burhan Cuci, Yakup Aksoy, Osman Diyadin ve Ömer Demir'in yanı sıra 176 temsilci ise çevrim içi olarak katıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, konuşmasında yeni tip koronavirüs salgını süresince gösterdikleri çaba ve fedakarlık için temsilcilere teşekkür ederek, "Federasyon olarak bizler sizlere en iyi imkanları sunmaya çaba gösteriyoruz. Alt liglerde görev yapmanın zorluklarını biliyorum ve sizlerin sorumlulukları bu anlamda daha da ağır. Federasyonumuzu en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Sizlerin aldığı tedbirler maçların güvenliği için çok önemli, raporlarınızla da takımlarımızın kaderini belirliyorsunuz. Ben ve yönetim kurulum, görevlerinizi her zamanki hassasiyetle yapacağınızı biliyoruz. Başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı da destekleri için TFF Başkanı Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Temsilcilerimiz her zaman görevlerini en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeler. Temsilcilerimizin, TFF ve kurulumuzun talimatlarını uygulamalarını ve kulüpleri yönlendirmelerini bekliyoruz. Rapor standardı kurulumuz ve ilgili kurullar için çok önemli. Temsilcilerimizin tarafsız, objektif ve adil olduğuna inancımız tam. Yeni sezonda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seminerde Temsilciler Kurulu Başkan Vekili Kerim Altıay "Temsilciler Kurulu Çalışma Prensipleri", Temsilciler Kurulu Üyesi Burhan Cuci "Futbolun Doğuşu ve Gelişimi", Temsilciler Kurulu Raportörü Ertuğrul Arslan "2020-2021 Futbol Sezonu İstatistiksel Değerlendirmesi", Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin "Hatırlatmalar, Rapor Hataları ve Talimat Değişiklikleri", Temsilci İşleri Müdür Yardımcısı Sadık Yıldırım da "Akreditasyon, Formlar ve Yazışmalar" konulu sunumlarını yaptı.