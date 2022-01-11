Üye Girişi
Son dakika haberleri | TFF, transfer harcama limitlerini belirledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | TFF, transfer harcama limitlerini belirledi

11.01.2022 16:42
Son dakika haberleri | TFF, transfer harcama limitlerini belirledi

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

(İHA)

YORUMLAR
500

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Transfer, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TFF, transfer harcama limitlerini belirledi - Son Dakika


Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü         
16:40
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
16:19 Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor
16:16 İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
15:54 İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak?
15:45 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu
15:38 Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?
15:31 Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Babası canlı yayında yaşananları anlattı
15:10 Son Dakika: Fatih Terim'den futbolculara veda etti! "Yarı yolda bırakıldım" dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 16:47:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TFF, transfer harcama limitlerini belirledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement