TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı - Son Dakika Spor

TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Medipol Başakşehir'i kutladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselen Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Federasyon, kupada J Grubu 6. ve son hafta maçında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yenip, grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başaran turuncu-lacivertli takım için kutlama mesajı yayımladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de mücadeleyi tribünden takip ettiği hatırlatılan mesajda, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Medipol Başakşehir'i tebrik eder, UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonraki turlarda başarılarının devamını dileriz." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:10 Kaynak: AA
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