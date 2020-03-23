TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak gelecek sezon için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini nisan sonuna kadar uzattı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.