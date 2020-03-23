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TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru sürelerini uzattı!
7 saat önce
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 20.03.2020 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na Geçici Madde 5 eklenerek Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 2020-2021 futbol sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisans başvuru süreleri 2020 yılı Nisan ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:09
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