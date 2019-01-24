Son Dakika Haberleri: Tff ve Beşiktaş Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

Tff ve Beşiktaş Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

16 dakika önce

Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen Göksel Gencer, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tff ve Beşiktaş Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı, System.String[]


Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen Göksel Gencer, 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gencer'in vefatının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş, başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF tarafından yayımlanan mesajda, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer alırken; siyah-beyazlı kulüp ise "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:57 Kaynak: DHA

Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor
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