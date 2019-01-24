Son Dakika Haberleri: Tff ve Beşiktaş'tan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı

Tff ve Beşiktaş'tan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı

19 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, 44 yaşında vefat eden eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tff ve Beşiktaş'tan Göksel Gencer İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş Kulübü, 44 yaşında vefat eden eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takım eski kalecilerinden, Samsunspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen, kaleci antrenörü Göksel Gencer'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Göksel Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş Kulübünün açıklamasında ise, "Eski futbolcumuz Göksel Gencer'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Göksel Gencer, Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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