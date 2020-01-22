TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı - Son Dakika

TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ın vefatının üçüncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden 'İlhan Cavcav'ı saygıyla anıyoruz' başlığı ile yapılan paylaşımda, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav'ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada da, "Vakfımızın 2000-2001/ 2001-2002/ 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlığını yürüten Türk futboluna çok uzun süreler hizmet veren onursal başkanımız İlhan Cavcav'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması!
Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu Son dakika: Kar yağışı için tarih verildi! İBB'den don ve buzlanma uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]