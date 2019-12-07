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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Berna Gözbaşı'yı tebrik etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı'yı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübünün bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstikbal Mobilya Kayserispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı ve yönetim kurulunu tebrik eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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