TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan Bursaspor taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, otobüslerinin Erzurum'da devrilmesi sonucu yaralanan Bursaspor taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Erzurumspor deplasmanına giderken Aşkale'de kaza geçirmesi sonucu yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursapor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini illeti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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