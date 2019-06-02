TFF ve Özbekistan Futbol Federasyonu yöneticileri bir araya geldi
32 dakika önce
A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynadığı özel müsabakanın devre arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Özbekistan Futbol Federasyonu heyetleri bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:34 Kaynak: AA
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