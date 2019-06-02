Son Dakika Haberleri: TFF ve Özbekistan Futbol Federasyonu yöneticileri bir araya geldi
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TFF ve Özbekistan Futbol Federasyonu yöneticileri bir araya geldi

32 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynadığı özel müsabakanın devre arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Özbekistan Futbol Federasyonu heyetleri bir araya geldi.

TFF ve Özbekistan Futbol Federasyonu yöneticileri bir araya geldi, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın Özbekistan ile oynadığı özel müsabakanın devre arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Özbekistan Futbol Federasyonu heyetleri bir araya geldi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu VIP Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Özbekistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Feriz Karimov ile bazı yetkililer yer aldı.
Organizasyonda heyetler arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:34 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Özbekistan, Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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